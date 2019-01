Turnaround - co oznacza i jak to stosować?

Prawo jest bardzo specjalistyczną i zaawansowaną dziedziną wiedzy ludzkiej. Kształtowało się przez tysiąclecia, wiele pojęć ma bardziej starożytne pochodzenie, niż wiele instytucji życia społecznego, z którymi na co dzień mamy styczność. Współcześnie jednak efektem tego jest pewne zakłopotanie osób bez wykształcenia prawniczego, gdy stają w obliczu konieczności zmierzenia się z kwestiami prawnymi. Aby wspomóc swoich potencjalnych klientów, kancelaria Tatara prowadzi na swoim blogu słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego. Kolejnym wyjaśnionym pojęciem jest turnaround.

Turnaround - definicja prawniczego określenia

Jako określenie żargonowe, słowo turnaround nie posiada definicji skodyfikowanej w żadnej postaci. Jego znaczenie jest bardziej intuicyjne, niż większości regulowanych i ściśle określonych pojęć prawnych. Wielu osobom myli się z terminem "payback", ponieważ oba można przetłumaczyć jako zwrot. O ile jednak w przypadku payback chodziło o zwrot zainwestowanych środków, teraz chodzi o raczej o określenie zachowania danego podmiotu.

Przykłady zastosowania

O turnaround będziemy mówić w przypadku negocjacji. Jest to klasyczny przykład dla tego określenia. Chodzi o recesję zajmowanego stanowiska, np. powrót to warunków, z których wcześniej zrezygnowano. Tak to pojęcie prezentuje się w ujęciu autorów Słowniczka żargonu restrukturyzacyjnego z kancelarii Tatara.